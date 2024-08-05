Мэр Новокузнецка Кузнецов увольняется по неизвестным причинам
Сергей Кузнецов подал заявление об отставке с поста главы Новокузнецка
Фото - © РИА Новости
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подал заявление об отставке. Информацию корреспонденту «Сiбдепо» подтвердили в пресс-службе главы города.
«Да, это так», — заявили представители Кузнецова.
В пресс-службе мэра добавили, что 6 августа пройдет заседание депутатов городского совета, где рассмотрят заявление Кузнецова об отставке.
Пока неизвестно, по каким причинам Сергей Кузнецов увольняется с поста мэра, добавляет издание.
Ранее первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова освободили от должности по указу президента Владимира Путина. Дипломат занимал пост замглавы МИД на протяжении 11 лет.