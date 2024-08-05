Мэр Новокузнецка Кузнецов увольняется по неизвестным причинам

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Сергей Кузнецов подал заявление об отставке с поста главы Новокузнецка

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов подал заявление об отставке. Информацию корреспонденту «Сiбдепо» подтвердили в пресс-службе главы города.

«Да, это так», — заявили представители Кузнецова.

В пресс-службе мэра добавили, что 6 августа пройдет заседание депутатов городского совета, где рассмотрят заявление Кузнецова об отставке.

Пока неизвестно, по каким причинам Сергей Кузнецов увольняется с поста мэра, добавляет издание.

Ранее первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова освободили от должности по указу президента Владимира Путина. Дипломат занимал пост замглавы МИД на протяжении 11 лет.