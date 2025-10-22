Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выборочно действует, когда дело доходит до исполнения решений Международного уголовного суда. Дипломат угрожает президенту РФ Владимиру Путину, но ничего не предпринимает во время поездок премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию польского депутата Славомира Ментцена в соцсети Х.

Он не понимает, почему страна игнорирует Международный уголовный суд в одной ситуации. Однако готова прислушаться к ней в иной, даже если есть вероятность быть подвергнутыми ответу со стороны РФ.

Ментцен напомнил, что МУС выдавал ордер на арест Нетаньяху. Но власти Польши все равно пригласили его на годовщину освобождения концлагеря Освенцим. Также премьер-министру Израиля гарантировали безопасность.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта в конце ноября 2024 года. В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал такой же ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Россия не признает юрисдикцию МУС.

21 октября Сикорский сказал, что Польша не может гарантировать обеспечение безопасности пролета самолета с президентом России Владимиром Путиным. Он может отправиться на переговоры с главой США Дональдом Трампом в венгерский Будапешт.

