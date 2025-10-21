Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не может гаранировать обеспечение безопасного пролета воздушного судна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, направляющимся на саммит в Будапешт, сообщает «Царьград» .

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не потребует от польского правительства остановить самолет с Путиным, пролетающий через польское воздушное пространство, чтобы доставить его в Международный уголовный суд», — подчеркнул он.

С 17 марта 2023 года Международным уголовным судом был выдан ордер на арест Владимира Путина. В ответ на это в Кремле заявили, что данное решение не имеет юридической силы и не является значимым для России. Следует отметить, что Российская Федерация не является участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому решения этого органа не имеют обязательной силы для страны.

Стоит отметить, что Европейский союз обвинил Таджикистан в пренебрежении ордером Международного уголовного суда на арест Путина. В то же время, после телефонных переговоров между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, состоявшихся 16 октября, было принято решение о проведении нового российско-американского саммита в Будапеште. В свою очередь, Министерство иностранных дел Германии предупредило Будапешт о возможных нарушениях международных обязательств в случае приезда Путина.

