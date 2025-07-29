Мелания Трамп симпатизирует Путину, но осуждает удары по Украине

Президент США Дональд Трамп в подкасте Pod Force One рассказал об отношении своей супруги, первой леди Мелании Трамп, к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает РБК .

«Мы знаем Путина, и он ей нравится. С людьми нужно ладить. У меня с ним были очень хорошие отношения. В идеале так и должно быть. Но она сказала: „Как жаль, они только что бомбили Киев“. А я как раз говорил с ним в тот день днем», — поделился Трамп.

При этом американский президент вновь выразил разочарование в действиях российского коллеги.

Ранее, в июле 2025 года, конгрессмен-республиканец Дон Бэкон заявил, что именно Мелания Трамп смягчила позицию мужа в отношении Москвы.

По его словам, первая леди регулярно обращает внимание президента на последствия российских ударов по Украине, что, вероятно, повлияло на его более жесткую риторику в последнее время.