Мелания Трамп помогла вернуть русскую девочку домой с Украины

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о благотворительной акции супруги американского президента Дональда Трампа, Мелании Трамп, которая поучаствовала в возвращении ребенка из России на родину с территории Украины, где девочка оказалась в разлуке с близкими, сообщает РЕН ТВ .

Первая леди США отметила, что благодаря усилиям за минувший день удалось объединить с родственниками восьмерых несовершеннолетних, которые были разделены украинским конфликтом.

Ранее сообщалось, что во время российско-американского саммита на Аляске жена Трампа передала через мужа российскому президенту Владимиру Путину письмо. В нем содержался призыв оберегать детей от военных действий и достичь мирного урегулирования.

Позднее Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо. Она отметила, что Россия выразила готовность предоставить всю информацию о детях.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.