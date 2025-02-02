Мексика вводит против США ответные пошлины

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о поручении министру экономики Марсело Эбрарду задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны, сообщает РИА Новости .

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики», — написала она в соцсети Х.

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составляют 25%, а на товары из КНР — 10%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля 2025 года Америка введет импортные пошлины в размере 25% на товары из Канады, Мексики и Китая, при этом он не исключил, что в дальнейшем пошлины могут увеличиться.