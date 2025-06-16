Mehr: парламент Ирана опроверг заявления о планах выхода из ДНЯО

Власти Ирана 16 июня опровергли, что рассматривают законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ответ на израильские удары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное агентство Mehr.

В Меджлисе исламского совета отметили, что опубликованные по этому поводу заявления — фейк.

При этом ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи сказал, что иранский парламент активно рассматривает соответствующий законопроект. Также он якобы находится в координации с МИД государства по поводу выхода страны из ДНЯО. При этом Иран пока еще придерживается собственных обязательств.

Ранее сообщалось, что над городом Натанз с часа ночи до раннего утра работала иранская ПВО. Ракеты, запущенные Израилем, получилось уничтожить.