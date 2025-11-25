Меган Маркл обвинили в присвоении дизайнерских нарядов после фотосессий

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре скандала после обвинений в присвоении дизайнерской одежды, которая исчезала после фотосессий, сообщает «Царьград» .

Меган Маркл вновь оказалась в центре внимания из-за обвинений в присвоении дизайнерских нарядов. Поводом для скандала стало появление герцогини в шелковом платье изумрудного цвета от известного бренда, выбранном для нее стилистами еще в 2022 году. Позже дизайнеры обнаружили, что это платье стоимостью 1 695 долларов, а также другие предметы гардероба исчезли после фотосессии.

Представители Меган Маркл и принца Гарри объяснили, что герцогиня не хотела, чтобы ее наряды оказались на аукционе. Однако журналисты выяснили, что подобные случаи происходили и ранее: одежда, пропавшая после съемок, впоследствии появлялась в гардеробе Маркл. Например, туфли, замеченные на официальном фото помолвки, были найдены спустя три года после их исчезновения.

Особое внимание вызвало твидовое платье стоимостью 8 тыс. долларов, которое Меган продемонстрировала через три года после интервью с журналом. Обычно знаменитости могут выкупить понравившиеся вещи по сниженной цене или получить их за упоминание в соцсетях, однако, по мнению интернет-пользователей, Маркл предпочитает забирать одежду без уведомления владельцев.

