Медведев заявил об ужасе и панике, царящих в рядах противников России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что время показало, что трудное решение о начале российской спецоперации почти три года назад было единственно верным и возможным.

Он подчеркнул, что потомкам побежденных в 1945 году фашистов не избежать расплаты, они это и сами понимают.

«В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, россияне должны сберечь свою бескрайнюю страну, сделать все для ее процветания, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям.

Ранее Медведев заявил, что киевским властям следует «упасть в ноги» президенту США Дональду Трампу и готовиться к скорой капитуляции.