Медведев заявил об ужасе и панике, царящих в рядах противников России
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что время показало, что трудное решение о начале российской спецоперации почти три года назад было единственно верным и возможным.
Он подчеркнул, что потомкам побежденных в 1945 году фашистов не избежать расплаты, они это и сами понимают.
«В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на все. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, россияне должны сберечь свою бескрайнюю страну, сделать все для ее процветания, сохранить историческую память и оставить достойное наследие новым поколениям.
Ранее Медведев заявил, что киевским властям следует «упасть в ноги» президенту США Дональду Трампу и готовиться к скорой капитуляции.