Медведев заявил, что спецоперацию доведут до самого конца

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что переговоры — это хорошо. Однако цели спецоперации будут достигнуты, сообщает РИА Новости .

Медведев 19 февраля приезжал на завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области. Чиновник отметил, что, несмотря на переговоры, цели, которые были заявления верховным главнокомандующим РФ во время решения о начале спецоперации, будут достигнуты.

«Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков», — отметил зам председателя Совбеза РФ во время встречи с рабочими завода «Уральские локомотивы».

Он отметил, что спецоперация будет доведена до конца.

Ранее Медведев заявил, что после окончания СВО кадровая ситуация в РФ значительно изменится по сравнению с периодом перед началом спецоперации. Из-за этого могут появиться как проблемы, так и новые перспективы.

