Медведев заявил, что нельзя никому доверять, в том числе Трампу

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, можно ли доверять президенту США Дональду Трампу. Он процитировал Генриха Мюллера из «17 мгновений весны», сообщает ТАСС .

Медведеву задали вопрос о том, может ли Москва верить Трампу и способен ли республиканец выполнить обещанные договоренности. Отвечая, политик высказался фразой Мюллера: «Верить нельзя никому. Мне можно».

По словам Медведева, первая часть этой фразы подходит ситуации как нельзя кстати. Он считает, что доверять нельзя никому.

Однако он подчеркнул, что Россия и США все равно нуждаются в «добрых отношениях». Медведев отметил, что Москва уже наладила диалог с Вашингтоном.

Политик указал на то, что доверять можно только «тем гарантиям и международным документам, которые должны быть подготовлены».

Ранее Медведев сообщил, что России предстоит большая работа по будущему документу с Украиной. Уровень, на котором его подпишут, будет варьироваться от ситуации.