Медведев заявил, что Киеву нельзя верить в вопросе прекращения огня

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что украинским властям не следует верить в вопросе договоренностей по прекращению огня, сообщает ТАСС .

«Да, верить нельзя в этом смысле. Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают», — ответил Медведев на соответствующий вопрос.

Он добавил, что миссия Соединенных Штатов в качестве посредника заключается в том, чтобы донести до Украины суть договоренностей с Россией.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО по приказу президента России Владимира Путина о прекращении огня сбили 7 беспилотников, которые должны были атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру в Николаевской области.