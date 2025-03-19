Медведев: в столовой только Трамп и Путин

сегодня в 02:43

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сравнил Украину с котлетой по-киевски, комментируя переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Медведев считает, что переговоры между Путиным и Трампом подтвердили известную идею — в столовой есть только Россия и Америка.

«В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британский фиш-энд-чипс и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски», — написал Медведев в соцсети Х.

Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк заявил «Украина есть в меню» при обсуждении политиков будущего этой страны.

Владимир Зеленский с обидой отреагировал на эту фразу, сказав, что Киев не является салатом или компотом в меню «у Путина».