Медведев в ответ на слова Трампа назвал единственную действительно плохую вещь

Медведев: я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале слова президента США Дональда Трампа о том, что без него с РФ произошли бы действительно плохие вещи. При этом Медеведев упомянул третью мировую войну.

«... я знаю только одну действительно плохую вещь — Третью мировую войну», — написал он на английском языке.

Ранее глава США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Хозяин Белого дома считает, что он якобы спас Россию от «многих плохих вещей», однако российский лидер этого «не понимает».

На днях Трамп уже критиковал Путина, заявляя о недовольстве российскими ударами по военным объектам на Украине. Республиканец также допускал, что может ввести новые антироссийские санкции.