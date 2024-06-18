Медведев: у Украины нет здравомыслящих сил из-за влияния США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Верховной раде Украины отсутствуют здравомыслящие силы не потому, что там работают глупые люди, а из-за влияния США, пишет РИА Новости .

«По моим данным, таких здравомыслящих сил в Верховной раде нет, не потому что там собрались абсолютно глупые люди, а потому что там все действует, все развивается по сценарию, который утвержден за океаном, утвержден в Вашингтоне», — заявил Медведев.

Зампред СБ РФ также подчеркнул, что все, что происходит на территории Украины, это реализация планов США, которые, по сути, командуют всеми процессами в стране.

Ранее Медведев прокомментировал состоявшуюся в Швейцарии конференцию мира по ситуации на Украине. Он назвал международное мероприятие, куда намеренно не пригласили Россию, сюрреализмом.