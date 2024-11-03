Медведев: Трампа ждет судьба Кеннеди при попытке остановить конфликт на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что при попытке остановить конфликт на Украине республиканца Дональда Трампа может ждать судьба 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в 1963 году.

«Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца. А если реально попытается, может стать новым JFK (Джон Фицджеральд Кеннеди)», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «подуставший» Трамп будет вынужден соблюдать все системные правила и не сможет остановить украинский конфликт.

По словам зампреда Совбеза, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис неопытна и управляема. В случае ее победы на выборах главы государства власть перейдет Бараку Обаме и ряду ключевых министров.

Медведев добавил, что результаты предстоящих выборов американского президента, который пройдут 5 ноября, для России ничего не изменят.

Ранее Медведев заявил, что любая новая власть на Украине начнется с того, что «будут казнить» тех, кто ранее управлял страной. По его мнению, Украина находится под управлением нелегитимного лидера