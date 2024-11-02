Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT отметил, что любая новая власть на Украине начнется с того, что «будут казнить» тех, кто ранее управлял страной.

По мнению Медведева, Украина находится под управлением нелегитимного лидера, который стремится сохранить свою власть.

«Любая новая власть, любой новый „майдан“, скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. Более того, просто скажут: вот все, что было подписано этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, — это все незаконно», — добавил политик.

Ранее Медведев выразил мнение, что если бы Запад, в том числе и Соединенные Штаты, подписали соглашение о безопасности с Россией, то специальной военной операции, скорее всего, не проводилось бы.