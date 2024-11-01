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Медведев: если бы США заключили с РФ договор о безопасности, СВО бы не было

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если бы Запад, в том числе США, заключил с Россией договор о безопасности, то СВО сейчас не было бы.

О такой позиции Медведев высказался в ходе интервью телеканалу RT. Отрывок он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Если бы западным странам, прежде всего Соединенным Штатам, достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было», — заявил Медведев.

Он добавил, что Запад привык «ломать всех через колено», исходя из принципа исключительности США.

Медведев назвал это большой ошибкой. Он добавил, что такая политика когда-нибудь «погубит» западные страны.

Ранее Медведев заявил, что дальнейшая цель России — распад США. Кроме того, по его словам, в задачи входит «ослабление и унижение Запада».