Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп намекнул на нацистские наклонности канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов про высадку в Нормандии, пишут « Известия ».

«На мгновение канцлер почувствовал себя бандеровской гнидой во время своего визита в Овальный кабинет», — отметил он.

5 июня во время пресс-конференции с Мерцем в Белом доме Дональд Трамп пошутил об историческом значении высадки союзников в Нормандии. В частности, он отметил, что для ФРГ годовщина этого события является «не самым приятным днем».

Ранее после инаугурации во Флориде действующий президент США Дональд Трамп с гордостью подчеркнул историческую роль своей страны. Он особо отметил два главных достижения — триумф в двух мировых войнах и победу над коммунистической идеологией.