Медведев: Трамп намекнул на нацистские наклонности Мерца
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп намекнул на нацистские наклонности канцлера ФРГ Фридриха Мерца после его слов про высадку в Нормандии, пишут «Известия».
«На мгновение канцлер почувствовал себя бандеровской гнидой во время своего визита в Овальный кабинет», — отметил он.
5 июня во время пресс-конференции с Мерцем в Белом доме Дональд Трамп пошутил об историческом значении высадки союзников в Нормандии. В частности, он отметил, что для ФРГ годовщина этого события является «не самым приятным днем».
Ранее после инаугурации во Флориде действующий президент США Дональд Трамп с гордостью подчеркнул историческую роль своей страны. Он особо отметил два главных достижения — триумф в двух мировых войнах и победу над коммунистической идеологией.