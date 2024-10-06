Медведев прокомментировал идею Украины «перенести войну в Белоруссию»

сегодня в 12:10

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что предложение Украины перенести войну в Белоруссию даст возможность президенту Александру Лукашенко обратиться к РФ по вопросу использования тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом сообщает Газета.ru .

«И ему (Лукашенко — ред.) трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», — отметил Медведев

Ранее депутат Верховной рады Олег Дунда предложил ВСУ перенести боевые действия в Белоруссию. Он считает, что небольшие подразделения армии вынудят белорусских военных сложить оружие.

Как уточнил Дунда, такие действия ВСУ будут большим ударом по РФ.

Ранее российское ТЯО было размещено на территории Белоруссии.