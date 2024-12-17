Медведев призвал уничтожить руководство Украины за убийство генерала Кириллова

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о заключении госконтрактов в сфере ОПК на 2025 год заявил, что заказчиками убийства начальника российских войск РХБЗ Игоря Кириллова является военно-политическое руководство Украины. Медведев сказал, что нужно «сделать все», что уничтожить заказчиков расправы над военачальником.

Совещание началось с минуты молчания в память о генерал-лейтенанте Кириллове. После этого Медведев заявил, что правоохранители должны найти исполнителей теракта, в результате которого погиб военачальник, если киллеры находятся в России.

«Нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти тоже известны — это военно-политическое руководство Украины», — добавил бывший президент России.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник погибли 17 декабря при подрыве бомбы на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).