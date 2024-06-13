Медведев призвал россиян вредить всем странам-авторам новых санкций против РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал граждан пытаться навредить всем странам, которые ввели в отношении РФ новые санкции, об этом он заявил в своем Telegram-канале .

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах», — написал Дмитрий Медведев.

Медведев также считает, что нужно начать передавать все виды оружия, кроме ядерного, странам, которые считаются врагами США и Запада, а также распространять максимальное количество фейков, чтобы американцы и местные жители западных стран не могли отличить выдумку от правды.

Все эти действия зампред Совета безопасности призвал делать в рамках войны без правил, которую уже объявили России бесконечными санкциями.

Ранее Дмитрий Медведев назвал всех американских врагов друзьями России. Таким высказыванием политик прокомментировал слова президента страны Владимира Путина о возможной поставке российского оружия в регионы мира, откуда можно нанести значительный урон по европейским объектам в случае, если Запад разрешит Украине использовать свое оружие по российским целям.