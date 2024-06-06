Дмитрий Медведев назвал всех врагов США друзьями России

Заместитель председателя правления Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который на встрече с главами международных информационных агентств допустил поставку российского оружия в регионы дружественных стран, откуда можно нанести чувствительный удар по врагам России.

Медведев считает, что произошли существенные изменения во внешней политике страны. Теперь США и западные страны могут на себе прочувствовать, как это — находиться в зоне возможного поражения российским оружием со стороны третьих стран, которые намеренно не названы.

«И пусть применение российских вооружений не названными пока «регионами» будет максимально разрушительным для их и наших противников. И пусть горят в адском пламени «чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву». Горят вместе с теми, кто управляет ими. А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам», — завил Медведев.

Ранее Владимир Путин сообщил, что специальную военную операцию на Украине можно завершить за три месяца. Для этого Америка должна перестать поставлять оружие Киеву.