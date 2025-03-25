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Медведев пригрозил возмездием для убийц журналистов из России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал, что возмездие ждет тех, кто убил российских журналистов в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики. Об этом сообщает радио « Говорит Москва ».

24 марта во время артиллерийского обстрела с украинской стороны Кременского муниципального округа умерли шестеро. Среди них оказались три работника средств массовой информации федерального уровня.

В числе погибших были корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор, а также водитель «Звезды» Андрей Панов и Александр Сиркели. В телеграмме, отправленной Союзу журналистов РФ, Медведев отметил, что каждый из умерших был патриотом России.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Киев наносит удары по российским журналистам. Случившееся подчеркивает недоговороспособность украинского режима.