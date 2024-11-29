Медведев предупредил власти Киева о новом Майдане

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил власти Киева, а в особенности украинского лидера Владимира Зеленского, о возможном новом Майдане. По его словам, если такое произойдет, то судьба нынешнего президента Украины сложится хуже, чем у Виктора Януковича.

Медведев прокомментировал заявление министерства иностранных дел Украины, в котором осуждался разгон протестов в Грузии. По его словам, страна, где «нет выборов вообще», не может осуждать другую.

При этом зампред Совбеза РФ отметил, что хотел бы посмотреть на действия нелегитимных киевских властей в случае, если произойдет новый Майдан.

«Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на Майдан», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что при таком сценарии президенту Украины Владимиру Зеленскому придется только «жгуче завидовать» судьбе бывшего украинского лидера Виктора Януковича, которого отстранили от власти.

Протест в Тбилиси проходил на проспекте Руставели. Его устроили несогласные с решением правительства Грузии, отложившим переговоры о вступлении в Евросоюз.