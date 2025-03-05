Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что США возобновят поставки вооружения на Украину после того, как будет подписано соглашение о редкоземельных ресурсах, сообщает «Царьград» .

Во время своего выступления в Конгрессе американский президент Дональд Трамп выразил удовлетворение в связи с полученным от главы Украины обращением, в котором тот выразил желание начать мирные переговоры под эгидой Штатов и готовность заключить невыгодное соглашение о редкоземельных металлах.

Медведев, комментируя ситуацию на своей странице во «ВКонтакте», предположил, что подобное развитие событий может привести к возобновлению поставок американского оружия после подписания указанного договора. Он также отметил, что европейские страны уже нарастили объемы подобной помощи.

Между тем стало известно, что Трамп добивается более благоприятной сделки по ресурсам с Украиной, в связи с чем условия соглашения еще могут претерпеть изменения.