Медведев предложил Трампу провести спецоперацию против наркокартелей в Киеве

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, разрешающую привлекать американскую армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Указ разрешает в том числе вводить войска в другие страны для борьбы с картелями.

«(США-ред.) надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза РФ добавил, что также Пентагон может «пострелять» по зданию офиса президента Украины на Банковой улице, где «хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса».