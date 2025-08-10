Медведев предложил Трампу провести спецоперацию против наркокартелей в Киеве
Фото - © РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал секретную директиву Белого дома, предложив властям Соединенных Штатов провести спецоперацию против наркокартелей на Украине.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал секретную директиву, разрешающую привлекать американскую армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Указ разрешает в том числе вводить войска в другие страны для борьбы с картелями.
«(США-ред.) надо отправить их армейский спецназ в Киев, где он сможет провести блестящую антитеррористическую операцию по истреблению нарконаемников», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ добавил, что также Пентагон может «пострелять» по зданию офиса президента Украины на Банковой улице, где «хватает преданных поклонников Пабло Эскобара и Фабио Очоа Васкеса».