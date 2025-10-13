Медведев: поставка ракет Tomahawk Украине кончится плохо для самого Трампа
Фото - © Военно-морской флот США
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставка американских крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму кончится плохо для самого президента США Дональда Трампа.
«Трамп сказал, что, если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для „него это плохо кончится“. Угрожает в 101-й раз, короче», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что, если речь идет про дальнобойные ракеты Tomahawk, то передача их Украине закончится плохо для всех И прежде всего — для самого Трампа.
По словам Медведева, Трампу неоднократно объясняли, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. Запуск крылатых ракет будут осуществлять именно Соединенные Штаты, а не Киев.
Зампред Совбеза выразил надежду, что слова американского лидера — очередная пустая угроза из-за затянувшихся переговоров с «накокаиненным клоуном».
Ранее президент США Дональд Трамп впервые публично заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным вопроса поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине.
