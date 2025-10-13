Медведев: поставка ракет Tomahawk Украине кончится плохо для самого Трампа

«Трамп сказал, что, если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для „него это плохо кончится“. Угрожает в 101-й раз, короче», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, если речь идет про дальнобойные ракеты Tomahawk, то передача их Украине закончится плохо для всех И прежде всего — для самого Трампа.

По словам Медведева, Трампу неоднократно объясняли, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. Запуск крылатых ракет будут осуществлять именно Соединенные Штаты, а не Киев.

Зампред Совбеза выразил надежду, что слова американского лидера — очередная пустая угроза из-за затянувшихся переговоров с «накокаиненным клоуном».

Ранее президент США Дональд Трамп впервые публично заявил о возможности обсуждения с Владимиром Путиным вопроса поставок американских крылатых ракет Tomahawk Украине.

