Медведев поставил на место кандидата в канцлеры ФРГ Мерца

сегодня в 13:21

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поставил на место кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца после угроз выставить Москве ультиматум по поводу СВО.

Политик заявил, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США многие европейские лидеры стали активнее делать громкие заявления на тему поддержки Киева.

Так, кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пригрозил выставить России ультиматум, заявив о поставке на Украину немецких ракет Taurus, если СВО не прекратится. По словам Медведева, подобные «ультиматумы» связаны только с предвыборной кампанией немецкого политика.

«Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это только усугубит конфликт, переведя его «в самую опасную стадию».

Ранее Медведев высмеял напуганную Трампом власть в ЕС. По его словам, он наблюдает за европейскими лидерами со смехом.