«Целуют ботинки нового хозяина»: Медведев высмеял напуганную Трампом власть в ЕС
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Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что со смехом наблюдает за европейскими властями, которые перепуганы победой республиканца Дональда Трампа на выборах американского президента, сообщает «Царьград».
«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок — представителей правящих кругов Европы», — написал Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
Зампред Совбеза добавил, что до победы в президентской гонке Трампа в Европе называли российским агентом, однако сегодня западные политики готовы «целовать ботинки своего нового хозяина».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа есть одно «полезное для нас качество» — будучи бизнесменом, он не любит тратить средства на «разных прихлебателей и приживалок», кем и является Украина.