«Целуют ботинки нового хозяина»: Медведев высмеял напуганную Трампом власть в ЕС

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что со смехом наблюдает за европейскими властями, которые перепуганы победой республиканца Дональда Трампа на выборах американского президента, сообщает «Царьград» .

«На самом деле смешно смотреть на перепуганные лица собачонок — представителей правящих кругов Европы», — написал Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Зампред Совбеза добавил, что до победы в президентской гонке Трампа в Европе называли российским агентом, однако сегодня западные политики готовы «целовать ботинки своего нового хозяина».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что у избранного президента США Дональда Трампа есть одно «полезное для нас качество» — будучи бизнесменом, он не любит тратить средства на «разных прихлебателей и приживалок», кем и является Украина.