Медведев пообещал заслуженное наказание Украине за действия в Курской области

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Медведев: руководство Украины понесет наказание за провокацию в Курской области

Украина понесет заслуженное наказание за попытку вторжения в Курскую область. Такое заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева.

Он отметил, что последствия настигнут всех участников провокации. Они затронут и тех, кто выполнял приказы, и отдавших их.

Медведев добавил, что речь идет в том числе о руководстве киевского режима.

Ранее сообщалось, что вертолеты Ка-52 ВКС РФ обратили ВСУ в бегство на курском направлении. Солдат и технику противника атаковали управляемыми и неуправляемыми авиаракетами.