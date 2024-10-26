Медведев пообещал «праздничный салют» на немецком военном заводе на Украине
Медведев: Rheinmetall на Украине ждет «праздничный салют»
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пообещал российский «салют» на украинском заводе компании Rheinmetall.
«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. С нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал политик в своем Telegram-канале.
Немецкая компания Rheinmetall возводит на Украине четыре оборонных предприятия, в том числе, предприятие по производству и ремонту танков.
Концерн также планирует производить боевую пехотную машину Lynx, боеприпасы и ПВО.