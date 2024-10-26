Медведев пообещал «праздничный салют» на немецком военном заводе на Украине

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«Немецкий концерн Rheinmetall запустил в работу первый из четырёх военных заводов на Украине. С нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал политик в своем Telegram-канале.

Немецкая компания Rheinmetall возводит на Украине четыре оборонных предприятия, в том числе, предприятие по производству и ремонту танков.

Концерн также планирует производить боевую пехотную машину Lynx, боеприпасы и ПВО.