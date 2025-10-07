Медведев объяснил Трампу, что Киев сделает с ракетами Tomahawk

Заявление президента США Дональда Трампа о его заинтересованности в планах киевских властей относительно применения ракет Tomahawk в случае их получения вызвало ироничную реакцию у заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который объяснил американскому лидеру, что Киев на самом деле сделает с полученными ракетами.

«На вопрос о поставках <…> „Томагавков“ (Tomahawk) он (Трамп — ред.) брякнул буквально следующее: „Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают!“ Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть ясно», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза России предположил, что Трамп решил повторить путь своего предшественника Джо Байдена, во время президентства которого и началась специальная военная операция на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин допускал, что если в 2022 году президентом США был бы Трамп, то СВО могла бы и не начаться.

