Медведев о победе Трампа: зеленая мразь в Киеве зароется в белый порошок

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о предполагаемой победе Дональда Трампа на выборах в США. Он заявил, что у республиканца есть одно «полезное для нас качество» — будучи бизнесменом, он не любит тратить средства на «разных прихлебателей и приживалок».

По словам Медведева, Трамп также не захочет тратить средства на Украину. Политик отметил, что здесь вопрос стоит только в том, сколько республиканца заставят потратить на украинский конфликт. Медведев считает, что «система сильнее» Трампа, хотя он и упрямый.

«В любом случае сегодня зеленая мразь в Киеве зароется в белый порошок по уши…» — написал Медведев.

Между тем Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке. Официальный подсчет голосов продолжается, о победителе пока не объявлялось.