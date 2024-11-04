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Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днем народного единства. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

Он назвал три вещи, которые помогут России победить. Речь идет о настоящей любви к родине, уважении к близким людям, в том числе усопшим.

«Стремление быть достойными их славных подвигов помогут нам победить», — отметил Медведев.

Ранее зампредсовбеза РФ сказал, что Трампу не дадут остановить украинский конфликт. Иначе его ждет судьба Джона Кеннеди.