Медведев назвал политическую жизнь США нелепой, но попросил ее уважать

Политическая жизнь США в некоторых своих проявлениях видится заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву нелепой и смешной, но при этом он все равно призывает ее уважать, пишет ТАСС .

Медведев рассказал, что с интересом наблюдает за тем, что в настоящее время происходит в политической жизни США. В качестве примера он привел выступления кандидата в президенты Америки Дональда Трампа.

«Мы сейчас с удовольствием смотрим, как, например, в Америке Трамп дебатирует то с Байденом ( действующим президентом США Джой Байденом - ред.), то с преемницей Байдена. В американских традициях много, на мой взгляд, такого нелепого и смешного в нашем понимании, хотя это их традиции, к ним тоже нужно относиться уважительно», — заявил Медведев.

Ранее Медведев довольно резко высказался по поводу возможных переговоров с США на тему сокращения стратегических наступательных вооружений. По его мнению, в таких переговорах нет смысла.