Медведев назвал идиотским решение ЕС о запрете импорта российского газа

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев резко осудил решение Евросоюза о запрете импорта российского газа. Он назвал решение идиотским, сообщается в его канале на платформе MAX .

Медведев уточнил, что регламент предусматривает полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года, а трубопроводного — с 1 ноября того же года.

По его словам, при таком раскладе Евросоюз недосчитается около 17% своего нынешнего импорта голубого топлива.

«Решение идиотское, вызванное стойким коллективным поражением мозга, которым болеет европейский истеблишмент», — написал Медведев.

