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Медведев назвал бредом предложение договариваться об ограничениях по вооружениям

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что предложение США по вопросу нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является бредом сумасшедшего.

«Такое возможно только после отказа от поставок оружия бандеровскому режиму и блокирования его приема в НАТО», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что США предлагают поставлять неонацистам все виды оружия, включая дальнобойные ракеты и самолеты, а с Россией — обсуждать новый ДСНВ.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Соединенные Штаты в рамках переговоров выработать соглашение, которое придет на смену двустороннему договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.