Медведев намекнул США, куда на самом деле нужно направить подлодки

сегодня в 21:45

Медведев предположил, что к берегам Франции пора отправить подлодки

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на критику со стороны французского президента Эммануэля Макрона в адрес США, предложив Вашингтону рассмотреть возможность направления двух субмарин к французским берегам, сообщает ТАСС .

Ранее немецкое издание Der Spiegel обнародовало фрагменты расшифровки телефонного разговора с участием лидеров европейских государств, в ходе которой прозвучала критика в адрес США и американской делегации на переговорах по украинскому вопросу. Как следует из стенограммы, Макрон выразил опасение, что США могут «подвести Украину в территориальном вопросе, не предоставив четких гарантий безопасности».

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару „лучших в мире подводных лодок“?» — риторически спросил Медведев, комментируя сложившуюся ситуацию.

Свой комментарий он сопроводил смеющимся эмодзи. Соответствующая запись была опубликована в англоязычном Telegram-канале Медведева.

Несколько месяцев назад американский президент Дональд Трамп заявлял, что отдал распоряжение о передислокации двух подводных лодок «к берегам» России «в качестве меры предосторожности».

