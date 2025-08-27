Медведев: когда ругаются клинические русофобы — это хорошо

По его словам, данная ситуация вылилась в конфликт между «клиническими русофобами». Он считает это «хорошим» знаком.

«Когда ругаются клинические русофобы — ляхи и бандеровцы — это хорошо», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти Польши критикуют «бандеровских отморозков на Банковой» и даже угрожают выдворить украинцев из республики на фоне споров о Волынской резне. Киев в ответ заявляет о своей ненависти «ко всему русскому», говорит про европейские ценности и призывает объединиться против Москвы.

Медведев считает, что Украина в этом споре с Польшей проиграет. Он предрек Киеву печальный конец, процитировав фразу из повести Николая Гоголя «Тарас Бульба».

Ранее Польша предложила законодательно уровнять бандеровскую и фашистскую символики. Президент республики также наложил вето на закон о соцвыплатах и медпомощи для неработающих украинцев.