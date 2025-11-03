Медведев: чем больше Запад даст Украине денег, тем хуже конец киевского режима

Запад предоставил Украине полтриллиона долларов с 2022 года. Это много несмотря на то, что средства были украдены Киевом, сообщает в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

На эти деньги Запад мог бы построить новую нейтральную и благополучную Украину. Однако сделать это не получилось, считает Медведев.

С другой стороны США с 2001 по 2021 год потратили 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

«Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку Киева, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов», — отметил Медведев.

Соответственно, тем больше будет размер территории, которая будет освобождена РФ. Все произойдет по тому же принципу, что и в Афганистане. Граждане и российская власть вернутся на исконно российские земли, подчеркнул зампред Совбеза России.

