Медведев: Байден едва не спровоцировал ядерный конфликт РФ с НАТО

Уходящий президент США Джо Байден развязал войну между коллективным Западом и Россией и едва не довел до ядерного конфликта с НАТО своими неверными решениями из-за неполного понимания ситуации. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Когда я общался с ним, у него еще не было деменции. <…> Свою роль сыграли большие политические ошибки, банальная коррупция и просто плохой анализ ситуации — незнание истории и непонимание природы „украинства“. И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — заявил Медведев.

Теперь, когда Байден вместе со своей администрацией покидает американскую власть, избранному президенту США Дональду Трампу, инаугурация которого состоится 20 января 2025 года, остается тяжелое наследство.

Медведев добавил, что восстановить российско-американские отношения будет непросто. Этот процесс может растянуться на десятилетия, и на данный момент непонятно, нужно ли вообще восстанавливать эти отношения или нет.

Кроме того, зампред считает, что в текущей ситуации нормализация отношений между Россией и США невозможна.

Ранее Медведев прокомментировал немецкий сценарий по урегулированию конфликта на Украине. Он считает, что вряд ли его кто-то будет рассматривать всерьез.