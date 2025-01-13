Медведев о переговорах: ядерная держава ничего не отдаст уродливому недомерку

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал обсуждение «германского сценария» по урегулированию конфликта на Украине. Политик усомнился, что кто-то «всерьез будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина».

Медведев обратил внимание, что в последнее время начали обсуждаться разные сценарии урегулирования украинского кризиса. По мнению бывшего президента России, в целом эти планы «пока не стоят ничего».

Однако политик заострил внимание на «германском сценарии», предполагающем, что Украина может превратиться в подобие ФРГ и ГДР. Медведев считает, что такого развития событий не произойдет ни при каких условиях.

«Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», — написал заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Медведев, комментируя несостоятельность этого предположения, задался вопросом: «кто всерьез вообще будет рассматривать вариант, при котором ядерная супердержава что-то отдаст уродливому недомерку с названием Окраина?».

Зампред СБ добавил, что в исторической перспективе «германский вариант» может быть осуществлен исключительно в качестве «прямого присоединения» Малороссии к Российской Федерации. Медведев убежден, что такая позиция понятна всем, «даже зоологическим русофобам» среди западных политиков.