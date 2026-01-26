сегодня в 07:25

Медведев: атака ВСУ на резиденцию Путина могла привести к ответу спецоружием

Атака украинских дронов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла повлечь за собой ответный удар с применением специального оружия. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает «Коммерсант» .

По его словам, Россия могла серьезно ответить на данную украинскую атаку, в том числе применив специальное оружие. Медведев отметил, что такие «игры чрезвычайно опасны».

Он добавил, что западные страны продолжают совершать провокации в отношении России.

ВСУ направили 91 дрон для атаки на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Минобороны РФ ранее показало кадры отражения ударов.

