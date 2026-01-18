Медведчук: Украину никогда не примут в состав Евросоюза

Вступление Украины в ЕС — это не более чем фикция, никто не рассматривает всерьез перспективу членства Украины в Евросоюзе. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, пишет ТАСС .

«Никто всерьез не собирается принимать ее в Евросоюз, обещаниями просто дурили и продолжают дурить примитивных правителей Украины, что торгаша (экс-президента Петра — ред.) Порошенко*, что недоумка (Владимира — ред.) Зеленского», — заявил Медведчук.

Медведчук также отметил, что ориентация на Евросоюз после государственного переворота привела к тому, что Украина стала самой экономически отсталой страной в Европе.

По словам главы движения «Другая Украина», если речь заходит о том, как вывести Украину из кризисной ситуации, средств не находится, но на военные действия против России выделяются сотни миллиардов евро. По мнению Медведчука, это раскрывает истинные, лицемерные намерения коллективного Запада. Именно европейский вектор, за который сегодня сражается Киев, вверг Украину в нищету. Иными словами, европейский курс привел страну сначала к бедности, а затем и к войне.

Медведчук подчеркнул, что утверждать, что курс Европы в дальнейшем приведет к процветанию Украины, могут только «вышедшие из ума».

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.