Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук рассказал о новой политике президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине и присоединению новых штатов и объяснил необходимость объединения исторических земель Россией, сообщает kp.ru .

По мнению Медведчука, украинский конфликт стал сигналом к тому, что США пора перестраивать свою внешнюю и внутреннюю политику. Россия отказалась подчиняться США — именно это стало причиной военных действий.

«На наших глазах рушится архитектура глобального мира, и команда Трампа пытается перетянуть Штатам кусок побольше. Отсюда претензии на Гренландию, Канаду, Панамский канал», — отметил Медведчук.

По его словам, планы коллективного Запада о том, чтобы поглубже втянуть Россию в войну с Украиной и тем самым разрушить РФ изнутри, провалились. Так, санкции не уничтожили российскую экономику, а, наоборот, привели к проблемам во многих западных странах и указали на мощные ресурсы экономики коллективного Юга.

«В этой ситуации США логично покинуть „тонущий корабль“, поскольку ресурсов для поддержки европейских союзников у них просто нет», — констатирует Медведчук.

Он отметил, что вместо «наемников-варваров», которыми, по сути, и были украинцы для США, Трамп хочет усиливать собственную армию, в которой не место нелегальным мигрантам и представителям секс-меньшинств.

«И тут для режима (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского плохие новости, он для США не свой, что легко было предположить с самого начала», — указал глава совета «Другой Украины».

Объединение русских земель

Что касается объединения исторических русских земель, то здесь Медведчук напомнил, что произошло в начале 90-х. В 1991 году распался СССР, а в 1992-м был создан ЕС как ориентир общеевропейской интеграции, в него начали вступать страны постсоветского пространства, причем это воспринималось не как аннексия, а начало большого объединения. Причем РФ никогда не препятствовала Украине на пути в Европу.

Как отмечал в своей статье об историческом единстве русских и украинцев президент РФ Владимир Путин, Россия признала новые реалии и многое сделала для того, чтобы Украина состоялась как независимая страна, в том числе помогла сэкономить более 82 миллиардов долларов за счет низких цен на газ.

Теперь же ни о каком объединении речи не идет.

«Политический развод между Россией и Европой идет полным ходом, и России надо, как уходящему супругу, забрать свое», — считает Медведчук.

По его мнению, процесс собирания исторических земель Россией не только закономерен, но и спасает украинский народ, который всегда был исторической частью русского.

«Если сегодня из украинца вылить русскую кровь, то он не станет европейцем, а просто умрет от потери крови», — уверен глава совета движения «Другая Украина».

По его мнению, Владимир Зеленский, как и бывшие президенты Виктор Ющенко с Петром Порошенко, пытается построить не страну, а «единоязычное племя», которое легко «загнать в резервацию».

Медведчук также подчеркнул, что Путин всегда говорит о русских и украинцах как едином народе, в отличие от Зеленского, который предлагает русскоязычному населению либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. По его словам, «Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан».

«Получатся, что Зеленский работает в связке с Путиным: один отдает граждан Украины, другой принимает», — подытожил Медведчук.