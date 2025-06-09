Киев не хочет принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что ему тяжело признавать такие большие потери, заявил помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС .

Он напомнил, что на Украине был принят закон, по которому семья погибшего получает большую компенсацию из денег, выделенных США. По его словам, средства на компенсации уже были потрачены Киевом на другие цели. Киев отказывается принимать тела погибших солдат в том числе из-за этого.

Также Мединский заявил, что Москва предложила Киеву загрузить в рефрижераторы тела погибших российских солдат. Однако Украине, видимо «нечего загрузить обратно».

Ранее Мединский рассказал, что мирный договор с Украиной мог быть подписан в феврале 2022 года. Однако для этого нужно было одно — желание Киева.