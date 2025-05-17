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Мединский рассказал о причинах передачи Крыма Украине в 1954 году

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году, сообщает РИА Новости .

По его словам, Хрущев в 1954 году «на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников».

«Причина — голоса, личная власть», — отметил Мединский.

При этом 300-летняя годовщина Переяславской рады стала подходящим для этого поводом, добавил он.

Ранее председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал, что нежелание украинского президента Владимира Зеленского признавать российский статус полуострова и новых регионов — истерика.