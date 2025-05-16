Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов рассказал РИА Новости , что нежелание украинского президента Владимира Зеленского признавать российский статус полуострова и новых регионов — истерика. Глава киевского режима до этого говорил, что Крым якобы украинский и обсуждение его территориальной принадлежности «нарушает конституцию Украины».

Зеленский добавлял, что Украина в юридическом плане не будет признавать полуостров, а также новые регионы частью РФ.

«Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта», — подчеркнул Константинов.

Парламентарий напомнил, что в конституции Украины у жителей тогда еще Автономной Республики Крым была возможность самоопределиться. Однако Зеленский, «узурпировавший» власть и игнорирующий закон, не должен говорить о растоптанной им конституции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинского президента клоуном. 15 мая Зеленский сказал, что надеется «у РФ найдется время для встречи» с делегацией его государства. Однако представители России и так целый день ждали украинских коллег в Стамбуле для переговоров.