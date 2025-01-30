Мединский не опроверг слова Пескова о том, что он курирует переговоры по Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский не стал опровергать слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что он курирует переговоры по Украине.

«Я не буду опровергать Дмитрия Сергеевича Пескова, но ничего подробно рассказать вам не могу», — сказал Мединский в интервью РБК.

Также он высказал мнение о переименовании населенных пунктов, которые перешли к России в зоне военного конфликта. Помощник президента РФ считает, что более важными вопросами являются освобождение населенных пунктов и налаживание в них мирной жизни, а переименование — дело не первой важности.

По его словам, также нужно учитывать еще и социальную привычку местных жителей, которые часто думают не так, как исторически правильно, а как привыкли.